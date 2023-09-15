Участники первого фестиваля сварки в Архангельске создадут скульптуры в честь города

Из предложенных работ выберут один объект, который разместят в городе

АРХАНГЕЛЬСК, 15 сентября. /ТАСС/. Первый фестиваль сварки "Сварочка фест" открылся в Архангельске, в нем участвуют около 100 человек из Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Иванова и других городов, передает корреспондент ТАСС. В проезде Сибиряковцев в центральной части города развернули большую площадку под открытым небом.

На сцене выступают музыканты и проходят конкурсы и шоу, открыта выставка скульптур из металла, представлено оборудование для сварки. На площадке установили 10 палаток, в которых в течение 3 дней мастера создадут 10 металлических композиций, посвященных Архангельску.

"Цель фестиваля - популяризировать профессию сварщика, сделать ее престижной и раскрыть сварку с различных сторон как современное искусство. Мы пригласили около 100 человек со всей России, которые имеют отношение к сварке: это сварщики, художники, скульпторы, дизайнеры, блогеры, которые популяризируют сварку, и другие", - сказал ТАСС соорганизатор фестиваля, руководитель студии сварки "Кузнецы-молодцы" Сергей Кузнецов "Космический сварщик".

Весной объявили конкурс эскизов, на который поступило 26 работ. Организаторы, представители Министерства культуры Архангельской области и администрации Архангельска отобрали 10 эскизов, по которым на фестивале создают объекты. Мастера должны воплотить в металле образ современного Архангельска. Затем организаторы, представители администраций города и области и зрители фестиваля выберут один объект, который будет выполнен в большом размере и размещен в Архангельске.

Граффити, показ мод и космическое шоу

Помимо конкурса сварщиков, на фестивале проходят мастер-классы в мобильной студии сварки, лекции о сварке, ярмарка сувениров из металла, контест граффитчиков и соревнования велосипедистов. Компания, которая специализируется на подводном строительстве, продемонстрирует сварку под водой. На фестивале состоятся показ мод и космическое шоу. "Показ мод будет включать демонстрацию различных сварочных костюмов XX века, какие они были и какие существуют сейчас современные костюмы. И у нас фестиваль, в том числе, креативных индустрий, будет шоу космических сварщиц с разных планет", - пояснил Кузнецов.

Национальное агентство контроля сварки на фестивале проведет конкурс на лучшего сварщика среди учащихся техникумов.

Фестиваль завершится 17 сентября.

Проект "Фестиваль сварки в Архангельске" реализуется студией сварки "Кузнецы молодцы" в партнерстве с Губернаторским центром Архангельской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.