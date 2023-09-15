На фестивале "Киновече" в Твери пройдет премьера четырех фильмов

Кинокартины также покажут в районных центрах региона

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Премьера четырех исторических картин пройдет в Тверской области на XVII Всероссийском фестивале исторических фильмов "Киновече". Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС программный директор кинофестиваля, старший преподаватель кафедры продюсерского мастерства ВГИК имени С. А. Герасимова Ирина Сошникова.

"Центром программы является конкурсная программа фильмов - это исторические картины актуального киносезона, восемь картин представлены в этом сезоне, из которых четыре картины премьерные, которые еще не вышли в прокат, будут представлены в Твери и Тверской области", - сказала Сошникова на пресс-конференции, посвященной XVII Всероссийскому фестивалю исторических фильмов "Киновече", который пройдет с 21 по 25 сентября 2023 года в Твери и Тверской области.

Она отметила, что картины покажут не только в Твери, но и в районных центрах. По ее словам, членами жюри фестиваля будут кинорежиссер, продюсер, автор сценариев Юрий Кара, народная артистка РСФСР Лариса Лужина, актриса Ольга Машная, драматург Александр Звягинцев, а также два предстателя от региона.

Для проведения фестиваля будет подготовлено пять площадок в Твери, также состоятся показы в восьми населенных пунктах региона - городах Торжок, Калязин, Кимры, Бежецк, Торопец, Ржев, в селах Завидово и Тургиново. Кроме кинопоказов, зрителей ожидают творческие встречи с легендами кино, лекции и ретроспективы.

XVII Всероссийский фестиваль исторических фильмов "Киновече" (ранее - "Вече") впервые состоится в Тверской области. Он пройдет с 21 по 25 сентября при поддержке правительства региона и Президентского фонда культурных инициатив. ТАСС является генеральным информационным партнером кинофестиваля.