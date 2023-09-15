"Золотая маска" представит зрителям в Петербурге спектакли из Москвы и Екатеринбурга

В программу вошли такие спектакли, как "Где ты был так долго, Чувак?" Антона Федорова и "Ромео и Джульетта. Вариации и комментарии" Петра Шерешевского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Золотая маска" привезет в Петербург три спектакля из Москвы и Екатеринбурга, сообщила пресс-служба организаторов. Показы пройдут в ноябре на площадках Александринского театра, БДТ имени Г. А. Товстоногова и театра "Приют комедианта".

"Открытием программы станет совместная постановка театра "Урал Опера Балет" и продюсерского агентства JokerLab - спектакль-посвящение Леониду Десятникову L. A. D.", - говорится в сообщении. Публике представят работы четырех хореографов - Максима Петрова, Максима Севагина, Андрея Кайдановского и Славы Самодурова, вдохновленные произведениями композитора. Постановки можно будет увидеть 9 ноября на Основной сцене Александринки.

В петербургской афише фестиваля - и недавние премьеры московских театров. Так, 21 и 22 ноября на Основной сцене БДТ состоятся показы постановки театра МТЮЗ "Ромео и Джульетта. Вариации и комментарии" режиссера Петра Шерешевского. Завершит программу камерная история независимого театра "Место" - спектакль "Где ты был так долго, Чувак?" молодого режиссера Антона Федорова с участием Дмитрия Куличкова и Розы Хайруллиной. Работа будет представлена 24 и 25 ноября в театре "Приют комедианта".

"Золотая маска" в городах России - масштабная ежегодная программа, благодаря которой десятки тысяч зрителей по всей стране получают возможность увидеть современный театр и его главных героев. Первый проект программы состоялся в 2000 году, за это время "Золотая маска" провела более 170 фестивалей как в крупных культурных центрах, так и в малых и удаленных городах. Фестиваль включает спектакли, ставшие номинантами и лауреатами Российской национальной театральной премии, отмеченные экспертным сообществом и завоевавшие любовь зрителей.

В 2023 году "Золотая маска" побывает в Омске, Екатеринбурге, Перми, Ульяновске, Петрозаводске, Костомукше, Череповце, Новокузнецке, Новосибирске, Нижнем Тагиле и Сургуте. Петербургские показы завершат региональную программу фестиваля.