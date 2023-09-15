"Гардемарины 1787. Мир" станет фильмом закрытия фестиваля "Киновече" в Твери

В кинотеатрах картину покажут в октябре

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Фильм - продолжение саги о гардемаринах "Гардемарины 1787. Мир" станет картиной закрытия XVII Всероссийского фестиваля исторических фильмов "Киновече", который пройдет в Тверской области с 21 по 25 сентября. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС режиссер картины, президент фестиваля Светлана Дружинина.

Она напомнила, что съемки первых серий фильма "Гардемарины, вперед!" проходили, в том числе, в Калинине (сегодня - Твери) в 1986-1987 годах.

"Все возвращается на круги своя: с Твери начинали свой путь "Гардемарины" и в Тверь мы вернулись. Мы рады, что нас тверичане принимают с любовью, и что мы сможем рассказать обо всем, что пережили за эти годы разлуки и, наконец, покажем картину на закрытии - "Гардемарины 1787. Мир", - сказала Дружинина, добавив, что в октябре фильм можно будет посмотреть в кинотеатрах.

По словам народного артиста России Дмитрия Харатьяна, в Твери фильм "Гардемарины 1787. Мир" будет впервые показан для широкого зрителя. "Не показы для своих, для фокус-группы, а именно для зрителя, который придет к нам на закрытие. Для нас это, конечно, ответственно, важно и трепетно", - добавил актер, который сыграл в картине одну из главных ролей.

Новые части о приключениях гардемаринов продолжат серию советских кинокартин и расскажут о Русско-турецкой войне, в частности о сражении на Кинбурнской косе в 1787 году, победителем из которого вышел генерал Александр Суворов.

XVII Всероссийский фестиваль исторических фильмов "Киновече" (ранее - "Вече") впервые состоится в Тверской области. Он пройдет с 21 по 25 сентября при поддержке правительства региона и Президентского фонда культурных инициатив. ТАСС является генеральным информационным партнером кинофестиваля.