В Туве в новом формате стартовали Дни армейской культуры

В республике организуют концерты, а также программы мастер-классов, дискуссий и обсуждений

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Дни армейской культуры стартовали в Республике Тыва впервые в новом формате. Как сообщили в Минобороны России, с 15 по 21 сентября предполагается проведение кинофестиваля, пленэра, выставок, гала-концерта, где свое мастерство покажут военные артисты.

"Это значимое культурное событие, включающее встречи и содержательные дискуссии, интересные выставки, пленэры, мастер-классы, показы спектаклей, научно-практические конференции, выступления вокально-хореографических коллективов, расширит творческое пространство каждого его участника. Ведь каждый из нас здесь сегодня несет ответственность за сохранение культурной и исторической памяти и передает из поколения в поколение знания о базовых ценностях, о нравственных, патриотических ориентирах и подвигах наших предков во имя Отечества", - обратился к гостям и участникам мероприятия заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-полковник Виктор Горемыкин в своем приветствии, которое озвучил на церемонии открытия директор Департамента культуры МО РФ Артем Горный.

Мастер-классы и творческие встречи проведут почетные гости культурного форума: журналист, президент Фонда сохранения культурно-исторической памяти "Наследники победителей", телеведущая Ирина Лосик, актер, режиссер, руководитель учебного центра киностудии "Ленфильм" Андрей Егоров. В мероприятиях Дней армейской культуры примут участие представители известных творческих коллективов Министерства обороны России. Свое творчество покажут представители Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, Центрального академического театра Российской армии, Центрального Дома Российской армии имени М. В. Фрунзе, Студии военных художников имени М. Б. Грекова, Центрального музея ВС РФ, Центральной военно-морской библиотеки, ансамблей песни и пляски Воздушно-десантных войск, "Красная звезда" Ракетных войск стратегического назначения и Восточного военного округа.

"Дни армейской культуры дают возможность не только насладиться талантом больших артистов, но и в рамках многоплановой программы мастер-классов, дискуссий и обсуждений поучиться высокому стандарту военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания, послушать экспертные оценки и познакомиться с новыми, креативными формами работы. Уверен в том, что Дни армейской культуры станут главным культурным событием Года народной сплоченности в Туве", - подчеркнул в своем обращении к гостям и участникам мероприятия глава Республики Тыва Владислав Ховалыг, которое озвучил заместитель председателя правительства региона Тимур Куулар.

Выставка и кинофестиваль

В Национальном музее Республики Тыва имени Алдан-Маадыр пройдет выставка "Вехи в истории армейской культуры", рассказывающая о вкладе центральных военных учреждений культуры и искусства в развитие отечественной культуры и конференция "Потенциал музеев при изучении истории России". В Национальном музыкально-драматическом театре имени В. Кок-оола состоится концерт "С чего начинается Родина" с участием артистов Тувинской государственной филармонии имени В. М. Халилова, Тувинского национального оркестра, Духового оркестра правительства региона имени Т. Дулуша, Тувинского национального театра музыки и танца "Саяны". Также специалисты ЦАТРА организуют театральную экспериментальную площадку и покажут спектакль "Метод Гронхольма".

19 сентября также во время Дней армейской культуры впервые состоится Фестиваль патриотического и военного кино, направленный на сохранение памяти о Великой Отечественной войне и роли Советской армии в Победе над фашизмом.

Дни культуры проходят с 15 по 21 сентября по соглашению между Министерством культуры Республики Тыва и Департаментом культуры МО РФ, подписанному в декабре 2022 года. Они проводятся для популяризации армейской культуры, службы в ВС РФ, гражданско-патриотического воспитания населения, формирования у молодежи уважения к отечественной истории и культуре, укрепления межрегиональных культурных связей.