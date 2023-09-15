Умер колумбийский художник Фернандо Ботеро

Ему был 91 год

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 сентября. /ТАСС/. Колумбийский художник и скульптор Фернандо Ботеро умер в возрасте 91 года в своем доме в Монако. Об этом сообщила радиостанция W Radio.

По словам директора радиостанции Хулио Санчеса Кристо, который находился в контакте с Ботеро, на днях художник был вынужден обратиться в больницу с пневмонией. По собственному решению он был выписан из медицинского учреждения, поскольку предпочел находиться у себя дома.

Ботеро родился в Медельине 19 апреля 1932 года. Он известен своими скульптурами и картинами с людьми преувеличенно крупных форм. Самой дорогой работой мастера, выставленной на аукционе, стала скульптура "Мужчина на коне", проданная за $4,3 млн.