В Кировской области планируют дотировать региональную киноиндустрию

Региональному правительству поручили создать кинокомиссию

КИРОВ, 15 сентября. /ТАСС/. В Кировской области планируют дотировать кино, создаваемое в регионе. Об этом сообщил губернатор области Александр Соколов на Форуме инициативных граждан.

"Мы будем дотировать кино, которое снимается на нашей земле. Пусть наши киностудии снимают, мы будем поощрять", - сказал Соколов.

Ранее он сообщил, что поручил региональному правительству проработать вопрос создания кинокомиссии в Кировской области. Он отметил, что многие регионы идут по пути создания кинокомиссий и введения субсидий на производство "большого кино", например на проживание и переезды съемочных групп. В итоге производители фильмов получают возможность снизить издержки, регионы же таким образом решают вопросы продвижения на федеральном уровне, развития культуры и туризма.

Форум инициативных граждан проводится в Кировской области в 11-й раз. В 2023 году в нем приняли участие порядка 200 человек: это представители территориального общественного самоуправления, активные граждане, руководители центров местной активности, сотрудники администрации и территориальных управлений Кирова, представители некоммерческих организаций, ветеранских организаций.