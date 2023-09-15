Театр кукол им. Образцова в новом сезоне выпустит спектакли по Кэрроллу, Баху и Жуковскому

С Большим театром труппа также готовит оперу "Сын Мандарина. Соловей"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Государственный академический центральный театр кукол им. Образцова в новом сезоне выпустит спектакли по Льюису Кэрроллу, мотивам книг Ричарда Баха и Василия Жуковского, а также готовит совместные проекты с Большим театром и "Современником". Об этом сообщил на сборе труппы главный режиссер Борис Константинов.

"Сезон будет новым во всех пониманиях этого слова. Очень много эксперимента, много в этот момент ответственности, потому что зритель все-таки идет в театр кукол, чтобы увидеть куклу, чтобы через мир театра кукол что-то услышать, что-то воспринять. И наша задача, задача кукольников - не потерять ее в этих экспериментах, в этом поиске нового языка, отнестись к нашему инструменту с почтением, как в принципе и завещал Сергей Владимирович Образцов", - рассказал ТАСС Константинов.

С открытием сезона театр поздравила министр культуры РФ Ольга Любимова. "С радостью присоединяюсь к этой дивной атмосфере открытия сезона. Очень радостно все время слышать про наш любимый театр то тут, то там: то в Большом театре, то в Луганске, то в Узбекистане, то в Сочи, а то в Балашихе. То в маленьком ДК, куда только что детей привезли из новых регионов, а то от Владимира Георгиевича Урина, рассказывающего, что вы вместе проект делаете", - сказала министр, обращаясь к труппе.

В новом сезоне на Большой сцене зрителей ждет премьера Константинова "Алиса" по Кэрроллу. Спектакль он ставит совместно с музыкантом Евгением Маргулисом и художником Виктором Антоновым. "Сложное, но интересное путешествие нас ждет", - сказал главный режиссер. Следующую постановку - спектакль "Необычайная история Чайки по имени Джонатан" - Константинов назвал спектаклем-исповедью. "Это такая исповедь. Старшее поколение нашего театра в окружении молодежи ведет такой спектакль-монолог, спектакль-исповедь", - сказал Константинов. Постановка по мотивам книги Ричарда Баха планируется в арт-клубе "Апломбов". На этой же площадке режиссер Екатерина Образцова представит "Спящую Царевну" по мотивам произведения Василия Жуковского. Самым маленьким зрителям будет адресован спектакль Екатерины Кочневой "Крем и Кекс".

С Большим театром труппа готовит оперу "Сын Мандарина. Соловей". Это две одноактные оперы, которые будут объединены в одну постановку. Режиссером выступит Алексей Франдетти. Гарик Сукачев поставит спектакль, который станет коллаборацией Театра им. Образцова и театра "Современник", под названием "Сашашишин" по роману Александры Николаенко "Убить Бобрыкина".

Фестиваль и новая сцена

К новогодним праздникам театр готовит совместный проект с независимой театрально-цирковой компанией "Антикварный цирк". Это интерактивный улично-площадной спектакль с элементами цирка и кукольного театра. Главными героями станут Мастер и 12 персонажей из часов. Легендарные часы Театра им. Образцова сейчас находятся на реставрации. Пока часы не вернутся на фасад, коллектив запланировал серию мероприятий, в том числе с участием персонажей с часов. Когда часы вернутся, театр проведет "Парад часовых".

Директор театра Елена Булукова сообщила, что в новом сезоне планируется открыть новую многофункциональную сцену-трансформер арт-клуба "Апломбов". "Это небольшое помещение с точки зрения театральных пространств. Всего 297 кв. м. Но оно будет многофункциональным. Мы постарались предусмотреть все аспекты нашей жизнедеятельности. Поэтому это зал-трансформер: театрально-концертно-выставочный зал на 120 мобильных мест", - рассказала директор.

Международный фестиваль "Образцовфест" стартует в театре 21 сентября. Будут показаны спектакли 12 театров из трех стран. Среди участников - коллективы из Израиля и Ирана, а также различных российских городов.