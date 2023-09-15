Умер композитор Олег Галахов

Ему было 78 лет

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Олег Галахов умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщается на сайте Союза композиторов России.

"15 сентября 2023 года ушел из жизни Олег Борисович Галахов - композитор, председатель Союза московских композиторов, председатель оргкомитета международного фестиваля современной музыки "Московская осень", заслуженный деятель искусств РСФСР", - говорится в сообщении.

Галахов родился 10 августа 1945 года в Горловке. Окончил Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского. Среди сочинений - оратории и кантаты, концерт для оркестра, симфония "Новый сад", камерная и вокальная музыка, музыка для детей.