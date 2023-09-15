В Белгороде открылась выставка, посвященная истории педагогики и образования в регионе

В экспозицию вошли книги XIX века, рукописные конспекты и старинные открытки

БЕЛГОРОД, 15 сентября. /ТАСС/. Выставка "Педагогические династии Белгородчины", посвященная истории педагогики и образования в регионе, открылась в Белгородском государственном историко-краеведческом музее. В экспозиции представили учебники, открытки, а также медаль за успехи в учебе XIX века, рассказала в пятницу ТАСС старший научный сотрудник отдела истории музея, кандидат исторических наук Анастасия Елисеева.

"На выставке у нас представлены материалы не только по выдающимся династиям Белгородчины, но еще и фотографии, документы, книги, журналы, предметы, которые рассказывают историю образовательных учреждений Белгородской области, о том, как менялась сама система подготовки учителей", - поделилась собеседница агентства.

Как рассказала Елисеева, выставочный проект посвятили трем педагогическим династиям области. Он рассказывает историю педагогики и образования в регионе с дореволюционного периода до настоящего времени. "О XIX веке мы рассказываем через старинные открытки, на которых изображены учебные заведения Белгородчины. Там есть и мужская гимназия имени герцога Эдинбургского, и женская гимназия Веры Коротковой, и реальные училища. В экспозиции также - книги XIX века, рукописные конспекты. Среди уникальных экспонатов дореволюционного периода - серебряная медаль "За благонравие и успехи в науках". Отдельный комплекс экспонатов посвящен становлению советской педагогики", - пояснила Елисеева.

Посетители музея смогут познакомиться с историей Белгородского государственного университета, который является правопреемником учительского института, открытого в 1876 году в Белгороде по распоряжению Министерства народного просвещения. Это был девятый учительский институт в России.

Выставка "Педагогические династии Белгородчины" будет работать в Белгородском историко-краеведческом музее до 3 декабря.