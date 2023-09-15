В Перми открылся XXIII Международный фестиваль документального кино "Флаэртиана"

Он продлится до 21 сентября

ПЕРМЬ, 15 сентября. /ТАСС/. XXIII Международный фестиваль документального кино "Флаэртиана" открылся в Перми фильмом Александра Авилова "Таня. Лето. Зима" о жизни человека в единении с природой. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Пермь весь этот год с огромной радостью принимает гостей. Нам действительно есть, что показать, и это не только сегодняшняя прекрасная Пермь. Нам есть, что показать в творчестве, в музыке и, конечно же, в кино. Очень радостно, что к юбилею снято больше 10 фильмов и большая часть из них документальные. Кино фиксирует нашу с вами жизнь, наши чувства, эмоции, переживания, оно как будто переносит во времени. Поэтому фестиваль документального кино в Перми собирает действительно лучшие фильмы с очень интересными и подчас очень трогательными историями людей", - сказала на церемонии открытия министр культуры Пермского края Алла Платонова.

Фильм открытия "Таня. Лето. Зима" входит в международную конкурсную программу кинофестиваля и рассказывает о жизни Тани, которой жизнь в лесу заменила школу. По словам организаторов, фильм идеальным образом отражает эстетику Роберта Флаэрти и суть самого фестиваля.

О программе

В 2023 году "Флаэртиана" проходит в Перми в 23-й раз с 15 по 21 сентября и включена в программу празднования 300-летия столицы Прикамья. Как рассказали в оргкомитете фестиваля, за неделю зрители увидят более 100 российских и зарубежных кинокартин. По словам главного координатора "Флаэртианы" Екатерины Землянухиной, свои работы в рамках международного конкурса представят режиссеры из России, США, Норвегии, Швейцарии, Австрии, Китая и других стран. "Отборщики фестиваля в этом году постарались охватить весь мир и показать все многообразие историй и героев, которых документалисты снимали за последние два года. Кроме того, у нас действительно очень широкий национальный конкурс в этом году, в него вошли 20 картин", - рассказала Землянухина.

Как добавил президент фестиваля Павел Печенкин, в рамках национальной программы будет показано много новых российских документальных фильмов, поскольку появился федеральный Фонд поддержки регионального кинематографа. "В прошлом году на деньги этого фонда было снято 90 короткометражек", - отметил Печенкин.

Кинопоказы "Флаэртианы" будут проходить в киноцентре "Премьер", открытие и закрытие - в Органном зале. Также специальную театральную программу покажут в Доме актера. Для представителей индустрии кино запланировано проведение кинолаборатории LetsDOC, участники которой приедут в Пермь из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова-на-Дону и других городов. Все они пройдут интенсивы по режиссуре монтажа от российских режиссеров Елены Ласкари, Вероники Возняк и индийского режиссера Сайката Секхаресвара Рея. Кроме того, для зрителей пройдут обсуждения киноработ с критиками LetsTalk. Для этого, по словам пиар-менеджера LetsDOC Ринаты Хайдаровой, в Пермь пригласили киноведа Всеволода Коршунова, известного по подкасту "Кинопоиска" "Крупным планом", и отборщика "Флаэртианы", кинокритика Викторию Белопольскую.

О фестивале

Международный фестиваль документального кино "Флаэртиана" проводится киностудией "Новый курс" и "Пермской синематекой" при поддержке правительства Пермского края и краевого министерства культуры. Это один из старейших и самых крупных фестивалей документального кино в России. Первая "Флаэртиана" состоялась в Перми в 1995 году, и до 2006 года фестиваль проводился один раз в два года. В основе "флаэртиановских фильмов" - длительное наблюдение за человеком, заложенное эстетикой режиссера Роберта Флаэрти.