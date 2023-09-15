Новый театр представит постановки для семейного просмотра и спектакли в жанре "житие"

Всего во втором сезоне запланировано порядка 10 премьер

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Новый театр во втором сезоне готовится показать около 10 премьер, в том числе два спектакля для семейной аудитории и постановки в жанре "житие", сообщила пресс-служба театра.

"Есть вера в то, что, создав сложный полноценный разнообразный репертуар, мы сможем собрать своего зрителя. И не просто играть для него сегодня комедию, завтра - трагедию, а послезавтра - документально-исторический спектакль или водевиль. Но сможем действительно воспитать нашего зрителя, сможем вернуть отношение русского человека к театру как к духовной кафедре, как к экзистенциальному опыту, к тому, что развивает его душу", - привели в пресс-службе слова художественного руководителя театра Эдуара Боякова. О планах коллектива он рассказал на сборе труппы.

По словам Боякова, настоящий репертуарный театр не может обойтись без спектаклей для детской и семейной аудитории. В октябре труппа представит две таких постановки: "Детский альбом Чайковского" (совместно с Московским оперным домом) и "Морозко". Премьера спектакля "Лавр" состоится 5 октября на сцене Театра Российской армии. "Это важный разговор со зрителем о том, кто мы, куда мы идем. И как можно стать святым в нашей стране. Роман Евгения Водолазкина, постановка Эдуарда Боякова - дают нам понять, как можно, сознавая свою греховность, незаметно стать святым", - привели в пресс-службе слова исполнителя главной роли Дмитрия Певцова.

Кроме того, во втором сезоне ожидаются премьеры постановок в жанре "житие" режиссера Сергея Глазкова "Петр и Феврония" и "Николай. Простой чудотворец", спектакля Эдуарда Боякова "Розовое платье", музыкального спектакля "Красный Моцарт" с музыкой Исаака Дунаевского по пьесе Дмитрия Минченка. Важным проектом театра в пресс-службе назвали серию поэтических спектаклей "Поэт. док".

В первый сезон коллектив представил иммерсивную постановку "Гример", комедию "Скупой" с Леонидом Якубовичем в главной роли и спектакль "Государев венец". Накануне в театре состоялась премьера спектакля "Столыпин. У премьер-министра мало друзей". Автором пьесы является Святослав Рыбас, режиссером выступил Эдуард Бояков.