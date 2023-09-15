По мотивам российского мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" снимут фильм

Директор по контенту бизнес-группы "Яндекс Плюс Фантех" Ольга Филипук сообщила, что имя режиссера пока держат в тайне

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. "Плюс Студия" снимет фильм по мотивам российского мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" по песням группы "Секрет", сообщила директор по контенту бизнес-группы "Яндекс Плюс Фантех" Ольга Филипук.

"Мы совместно с продюсером Антоном Златопольским приступили к работе над экранизацией, фильмом по мотивам [мюзикла] "Ничего не бойся, я с тобой", который, я надеюсь, через несколько лет станет по-настоящему большим интересным событием", - сказала она на презентации проектов нового сезона "Плюс Студии".

Филипук добавила, что имя режиссера пока держат в тайне.

Премьера постановки состоялась 3 декабря 2022 года. В мюзикле рассказывается романтическая история, которая разворачивается в Ленинграде 80-х годов прошлого века. Постановку создала театральная компания "Бродвей Москва" Богачева. Режиссером выступил Михаил Миронов, он же вместе с Сергеем Калужановым отвечал за сюжет. За хореографию в постановке отвечает Ирина Кашуба, музыкальным руководителем стал Евгений Загот. Кассовые сборы мюзикла превысили 1,5 млрд рублей.