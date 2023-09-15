В Музее современной истории России открылась выставка к юбилею спектакля Театра Табакова

Посетить экспозицию можно до 28 января

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Выставка "Моя большая земля" открылась в Музее современной истории России к 35-летию спектакля Театра Олега Табакова "Матросская тишина" и юбилею автора пьесы Александра Галича, сообщает театр в Telegram-канале.

"Выставка "Моя большая земля" открыта! Теперь все смогут увидеть наш совместный мультимедийный просветительский проект в Музее современной истории России, посвященный 35-летию легендарного спектакля театра и юбилею Александра Галича! Здесь представлены фотографии, документы, картины, афиши, плакаты, костюмы и предметы быта, используемые в первой половине XX века", - говорится в сообщении.

Как отметили в театре, история создания самого спектакля проиллюстрирована рукописью пьесы с автографом Александра Галича, архивными кадрами "Матросской тишины", эскизами костюмов, макетом декораций, афишами и программками.

На выставке можно проследить не только историю спектакля, но и историю страны 1920-1940-х - именно в эти годы разворачиваются история семьи Шварцев. Проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Посетить экспозицию можно до 28 января. Создатели выставки использовали новейшие технологии, позволяющие посетителям в интерактивной форме познакомиться со спектаклем.

Олег Табаков поставил пьесу со своими студентами в Школе-студии МХАТ, а затем спектакль был перенесен на сцену Театра-студии Олега Табакова. Спектакль идет на сцене Театра Олега Табакова, а Абрама Шварца в нем также играет Владимир Машков. Художественный руководитель театра называет эту роль одной из важнейших в жизни.