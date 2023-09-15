Фильм Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" выйдет в российский прокат в 2024 году

В нем сыграют Генри Кавилл, Алан Ричсон, Эйса Гонсалес и другие

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Фильм режиссера Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел", снятый при участии "Плюс Студии", выйдет в российский прокат в 2024 году. Об этом сообщила директор по контенту бизнес-группы "Яндекс Плюс Фантех" Ольга Филипук.

"Новый фильм Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел", созданный при участии "Плюс Студии", выйдет в российский прокат в 2024 году", - рассказала она.

Роли в фильме исполнили Генри Кавилл, Алан Ричсон, Эйса Гонсалес и другие. В центре сюжета - спецслужба, которую создали в Великобритании во время Второй мировой войны для борьбы с нацистами, сообщается в телеграм-канале "Кинопоиска".

Российским прокатчиком проекта стала компания "Вольга".