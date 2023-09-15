Иван Янковский сыграет Раскольникова в сериале "Преступление и наказание"

Этот сериал выйдет в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" в 2024 году

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сериал "Преступление и наказание" по одноименному роману Федора Достоевского выйдет в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" в 2024 году. Роль Родиона Раскольникова исполнит актер Иван Янковский, сообщил руководитель "Плюс Студии" Михаил Китаев.

"Преступление и наказание" - это авторский взгляд на бессмертную классику Федора Михайловича Достоевского от создателей нашего суперхита "Топи". Режиссер-постановщик проекта - Владимир Мирзоев. <…> Яркой чертой сериала является кастинг, среди актеров Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алена Михайлова и, конечно же, Иван Янковский в роли Родиона Раскольникова", - сказал он на презентации проектов нового сезона "Плюс Студии".

По словам Китаева, действие сериала перенесено в современность, но сценарий близок к авторскому тексту. Еще одной особенностью проекта руководитель "Плюс Студии" назвал его художественный визуальный стиль. В настоящее время сериал находится в съемочном процессе, премьера сериала запланирована на 2024 год.