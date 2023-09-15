Работы Левитана из собрания Третьяковской галереи впервые покажут в Чувашии

Выставку откроют в октябре

ЧЕБОКСАРЫ, 15 сентября. /ТАСС/. Три знаменитые картины Исаака Левитана из собрания Государственной Третьяковской галереи впервые выставят в Чувашии в октябре, говорится в сообщении, распространенном Чувашским государственным художественным музеем.

"Впервые [в республике] состоится выставка картин из собрания Государственной Третьяковской галереи. 3 октября отдел русского и зарубежного искусства Чувашского государственного художественного музея представит величайшие шедевры пейзажной живописи XIX века знаменитого русского художника Исаака Левитана", - отмечается в сообщении.

Экспозиция "Три шедевра Левитана в Чувашии" объединит картины, посвященные Волге: "Свежий ветер. Волга", "Весна. Большая вода", "На Волге". "Проведена серьезная работа для того, чтобы эта выставка состоялась. В Чувашию приезжали эксперты Третьяковской галереи, были проанализированы возможности наших площадок для того, чтобы принять эти картины", - приводятся в сообщении, распространенном Минкультуры Чувашии, слова министра Светланы Каликовой.

Она добавила, что помимо экспозиции, подготовлена лекционная программа и мастер-классы. Выставка будет доступна по "Пушкинской карте". "Для комфортного и увлекательного пребывания посетителей организуются несколько маршрутов движения экскурсионных групп. Работы будут экспонироваться до 3 декабря", - цитируют в сообщении директора Чувашского государственного художественного музея Геннадия Козлова.