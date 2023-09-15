Заслуженный артист ЛНР и начинающий исполнитель получили Гран-при конкурса "Родники"

Сергей Чуйков и Сергей Вахрушев получили награду за исполнение песни "За родину!"

СТАВРОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Заслуженный артист Луганской Народной Республики Сергей Чуйков и начинающий исполнитель Сергей Вахрушев стали обладателями Гран-при национального конкурса патриотической песни "Родники". Победителей конкурса назвали на финальном гала-концерте в Ставрополе.

По решению жюри, Гран-при присудили песне "За родину!", которую исполнили Чуйков и Вахрушев. Автором слов к песне стал Павел Малороднов, музыку написал Александр Самойлов. Первое место в номинации "Лучшая песня" заняли Роман Разум и ансамбль 8-й армии Вооруженных сил Российской Федерации "Новороссия" с песней "Нас миллионы русских", второе место присвоили Максиму Резниченко с песней "Победа будет за нами", третье место занял Мухтар Хордаев с песней "Мариуполь".

В номинации "Лучший текст" победителем стала песня "Письмо", автором текста к которой стал Дмитрий Мельников. В номинации "Лучшая музыка" победила песня "Просто играл на скрипке", музыку к ней написал Алексей Алексеев. В номинации "Лучшая аранжировка" победила песня "Великая Русь" группы "Ближний берег", а в номинации "Лучшее исполнение" - "Русские своих не бросают" Светланы Кашиной.

Единственная номинация, в которой не удалось в пятницу определить победителя, - народное голосование. Из-за большого количества голосующих сайт проекта вышел из строя и подсчитать итог было невозможно. Народное голосование продлили до вечера 16 сентября. Имя победителя в этой номинации объявят в субботу на большом концерте финалистов проекта и народного артиста РФ Олега Газманова.

"На протяжении девяти месяцев организаторы получили 11 тыс. заявок, 75 регионов России поучаствовали в конкурсном отборе. <…> Мы в сложной ситуации находимся, идет специальная военная операция. Не время радоваться, не время праздновать, но время зарядиться этой песней и дальше идти побеждать. Все первые ряды у нас отданы семьям участников специальной военной операции", - сообщил журналистам губернатор края Владимир Владимиров перед началом концерта.

Номинанты и финалисты

В общей сложности организаторам поступило около 20 тыс. песен от авторов со всей России. "Это единственный в нашей стране народный фестиваль, и народ сам выбирал своих героев, я очень рад, что финал этого фестиваля проходит в Ставропольском крае, в Ставрополе", - сказал со сцены художественный руководитель проекта Олег Газманов.

Перед началом выступлений конкурсантов Газманов презентовал свою новую песню "Ставрополье". Участниками финального гала-концерта стали 26 исполнителей и коллективов, среди них были также участники специальной военной операции, родственники военнослужащих. Одной из исполнительниц благодаря конкурсу удалось встретиться с мужем. Ее песня вышла в финал конкурса, и мужа отпустили на выступление. Песню "Слышишь" Олеся Спиридонова и ее муж Владимир Денисов исполнили вместе.

Патриотический вокальный конкурс "Родники" открылся 4 ноября 2022 года в Пятигорске. Проект организован правительством Ставропольского края, благотворительным фондом "Равенство возможностей" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.