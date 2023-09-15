"Плюс студия" экранизирует трилогию Виктора Пелевина

Новый роман писателя "Путешествие в Элевсин" появится в продаже 29 сентября

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. "Плюс студия" займется экранизацией трех книг Виктора Пелевина для "Кинопоиска". Об этом сообщила директор по контенту бизнес-группы "Яндекс Плюс Фантех" Ольга Филипук.

"Плюс студия" приобрела опцион на экранизацию трилогии Виктора Пелевина Transhumanism Inc., KGBT+ и "Путешествие в Элевсин", - сказала она.

Новый роман писателя "Путешествие в Элевсин" издательства "Эксмо" появится на полках магазинов 29 сентября, а также выйдет в книжном сервисе "Букмейт".

Книга Пелевина "KGBT+" вышла в России в 2022 году также 29 сентября. Ее герой - автор классических стримов "Катастрофа", "Летитбизм" и других. В аннотации к роману указано, что в книге KGBT+ он подробно расскажет историю создания своих шедевров. Книга Transhumanism Inc. стала 20-м романом автора. Согласно аннотации, она рассказывает о мире будущего, где богатые люди смогли отделить свой мозг от тела и живут в "баночном" измерении, а на земле осталась зеленая посткарбоновая цивилизация и слуги-биороботы.