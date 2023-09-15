Дарья Верещагина исполнит главную роль в экранизации комикса Bubble "Красная фурия"

Режиссером проекта выступил Рустам Ильясов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Новый сериал "Фурия" по мотивам комиксов "Красная фурия" российского издательства Bubble выйдет в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" в 2024 году. Главную роль в проекте исполнит актриса Дарья Верещагина, сообщил руководитель "Плюс студии" Михаил Китаев на презентации проектов нового сезона.

"Это проект, основанный на серии комиксов "Красная фурия" издательства Bubble. Два года мы работали над сценарием и уже через два месяца заходим в съемки, - сказал он. - "Фурия" - это очень большой высокобюджетный амбициозный проект с большим количеством экшен-сцен и широкой географией съемок".

По словам Китаева, действие "Фурии" происходит в одной вселенной с еще одним проектом по мотивам комиксов Bubble, фильмом "Майор Гром", где действие происходит в альтернативном Петербурге. Зрители сериала увидят уже альтернативную Москву.

"В главной роли молодая и очень перспективная актриса Дарья Верещагина, которую мы скоро увидим в фильме наших друзей "Сто лет тому вперед", - объявил Китаев.

"Красная фурия" - серия комиксов, выпускавшаяся в России с 2012-го по 2016 год издательством Bubble. По сюжету сериала в результате вооруженного нападения маленькая Ника Чайкина становится сиротой и попадает в криминальную организацию под названием "Братство". За 10 лет обучения девушка становится самой талантливой воровкой в мире по прозвищу Фурия. Однако ее не волнует ни статус, ни деньги. Все, чего хочет Ника, - это найти и покарать тех, кто лишил её семьи.

Режиссером проекта выступил Рустам Ильясов, известный зрителям по сериалу "Трудные подростки". Оператор - Михаил Милашин.