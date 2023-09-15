В театре Тинчурина в Казани открылся юбилейный 90-й сезон

Открытие приурочили ко дню рождения одного из основателей татарского театра Карима Тинчурина

КАЗАНЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Юбилейный 90-й сезон Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина открылся спектаклем "Идегей", передает корреспондент ТАСС.

Спектакль "Идегей", собранный Наки Исанбетом, по инсценировке Туфана Имамутдинова, поставили на основе эпоса и посвятили 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

"Сегодня у нас открывается юбилейный 90-й сезон. Наши артисты очень ждали этого дня, мы подготовили множество проектов", - сказал журналистам директор театра Фанис Мусагитов, отметив, что открытие сезона приурочили ко дню рождения одного из основателей татарского театра, знаменитого драматурга, актера, режиссера Карима Тинчурина.

До конца 90-го сезона в театре планируют выпустить пять спектаклей, ожидается множество гастролей. Две премьеры выйдут уже до конца 2023 года. Премьера первого спектакля - грустной комедии "И в старости, и в радости…" режиссера Туфана Имамутдинова ожидается 26 октября. Вторая премьера "Не смейтесь, я умираю" того же режиссера планируется на декабрь.

В 2024 году также ожидается капитальный ремонт здания театра. Сейчас по этому вопросу идет подготовка документов. Уже к началу 90-го сезона появились новые кресла для зрителей. Также для каждого зрителя станут доступны инфракрасные четырехканальные наушники. Появится фотозона в 3D-формате.