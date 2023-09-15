"Плюс студия" и Первый канал снимут сериал по "Дозорам" Лукьяненко

Подробную информацию об этом проекте пообещали представить позже

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Продюсерский центр "Яндекса" "Плюс студия" вместе с Первым каналом займется разработкой сериала по серии книг "Дозоры" российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. Об этом объявил руководитель "Плюс студии" Михаил Китаев на презентации проектов нового сезона.

"Плюс студия" совместно с Первым каналом работает над экранизацией вселенной "Дозоров", - сказал он. Китаев не привел подробностей нового проекта, добавив, что всю информацию объявят позже.

Вселенная "Дозоров" - литературная вселенная, созданная писателем Лукьяненко. Первая книга из цикла "Ночной дозор" вышла в 1998 году, в дальнейшем была экранизирована Тимуром Бекмамбетовым. "Дозоры" состоят из шести книг, в настоящее время Лукьяненко работает над финальной, седьмой, книгой серии.