В Берлине проходит спектакль с участие российской певицы Нетребко, несмотря на протесты

Перед зданием театра прошел митинг с участием около 150 проукраинских активистов

БЕРЛИН, 15 сентября. /ТАСС/. Известная российская оперная певица Анна Нетребко, несмотря на попытки проукраинских активистов помешать выступлению, впервые предстала перед зрителями на сцене Берлинской государственной оперы после того, как сотрудничество с ней было прервано из-за ситуации на Украине в марте 2022 года. Нетребко исполняет партию леди Макбет в опере "Макбет" итальянского композитора Джузеппе Верди, передает корреспондент ТАСС.

Спектакль начался в 19:30 (20:30 мск). Выступлению российской певицы пытались помешать агрессивно настроенные проукраинские активисты, организовавшие митинг перед зданием театра. По оценкам полиции, их насчитывалось порядка 150 человек. В руках у протестующих были украинские флаги и плакаты с антироссийскими надписями. Время от времени они скандировали "Нет, Нетребко!" и выкрикивали антироссийские лозунги.

За обеспечением порядка следили сотрудники берлинской полиции. Перед началом оперы они установили специальные заграждения, отделяющие активистов от посетителей театра. В то же время напротив здания оперы в Берлинском университете имени Гумбольдта проходила антироссийская выставка, которую посетили посол Украины в Германии Алексей Макеев и берлинский сенатор по вопросам культуры Джо Чало. Ранее Макеев опубликовал в берлинских СМИ статью с критикой Нетребко и российского общества, которую он написал вместе с одним из немецких депутатов Европейского парламента.

В конце августа Берлинская государственная опера сообщила, что собирается возобновить сотрудничество с Нетребко и что российская певица выступит 15 сентября в опере "Макбет". Ранее несколько германских концертных площадок уведомили, что на фоне СВО на Украине пока не собираются сотрудничать с Нетребко из-за якобы ее тесных связей с российским руководством. Теперь же в берлинской опере указывают, что певица в последнее время не осуществляла творческой деятельности в РФ и не собирается в ближайшее время там выступать.

В программе Берлинской государственной оперы запланированы еще три постановки с участием Нетребко.

Дискуссии вокруг выступления Нетребко

Интендант (директор) Берлинской государственной оперы Маттиас Шульц выступил в защиту решения возобновить сотрудничество с Нетребко. По его словам, "нужно следить за тем, чтобы не использовать деятелей искусства в качестве козлов отпущения". Шульц также назвал "важным сигналом" то, что Нетребко сотрудничает с Берлинской оперой, которая "четко заняла проукраинскую позицию" в конфликте.

В свою очередь, украинское министерство иностранных дел выразило недовольство решением Берлинской оперы возобновить сотрудничество с Нетребко. Кроме того, посольство Украины в Берлине "вело работу" над тем, чтобы не допустить возвращения Нетребко на сцену Берлинской оперы сразу после появления первых сообщений об ее участии в спектакле. Ведомство отмечало, что работу в этом направлении также вело и германское представительство Украинского института - действующего под эгидой правительства Украины учреждения, задачей которого является распространение культуры страны за рубежом.

Ряд активистов и украинских НПО в открытом письме призвали правящего бургомистра Берлина Кая Вегнера отменить выступление российской оперной певицы, в противном случае они пообещали организовать акции протестов.