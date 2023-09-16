Петербург примет IX историко-культурный фестиваль "День Дома-2023"

Мероприятия продлятся до 25 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. IX историко-культурный фестиваль "День Дома-2023" пройдет в Петербурге с 16 по 25 сентября и свяжет более 110 библиотек и музеев. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала директор центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского, президент Санкт-Петербургского библиотечного общества Зоя Чалова.

"В этом году к нам присоединились более 110 учреждений - библиотек и музеев. Мы ожидаем около 6 тыс. участников этого фестиваля, еще около 20 тыс. прослушают наши экскурсии. Изначально мы предполагали, что принимать участие в фестивале будут только библиотеки, которые находятся в потрясающих исторических зданиях. Таких библиотек очень много в городе, но еще больше библиотек, которые не обладают такими зданиями, но находятся в великолепных районах, имеющих свою историю, о которой наши жители почти не знают. Я думаю, просто никому в голову не приходило, что в нашем городе есть такие сокровища, которые нужно открывать", - рассказала Чалова.

Основные активности фестиваля приходятся на выходные - 16 и 17 сентября отведены под мероприятия музеев, 24 и 25 сентября - библиотекам. Участников ожидают экскурсии, квесты, лекции, а также выставки, причем более 100 мероприятий - бесплатные. Фестиваль, среди прочего, направлен на то, чтобы познакомить самих жителей с достопримечательностями Петербурга, которые часто не попадают в списки "обязательных к посещению" и остаются в тени. Экскурсии по непарадному, неизвестному Петербургу специально готовятся библиотечными и музейными работниками к данному фестивалю. Предусмотрены и отдельные мероприятия для детей, а также для любителей интерактивных способов знакомства с городом.