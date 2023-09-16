В Театре имени Моссовета состоится премьера спектакля "Бременские музыканты"

В ролях заслуженные артисты России - Екатерина Гусева, Валерий Яременко, Андрей Межулис и другие

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Театр имени Моссовета представит первую премьеру нового, 101-го по счету, сезона. Ей станет музыкальный спектакль "Бременские музыканты" в постановке художественного руководителя театра Евгения Марчелли.

"Идея поставить "Бременских музыкантов" родилась как-то очень естественно. Дело в том, что в последние годы в Театре Моссовета вообще не было детского спектакля. И только два года назад молодые ребята самостоятельно сделали одну работу, рассчитанную всего на один час, - постановку "Карлсон", которая сначала шла в формате малой сцены, а потом мы перенесли ее на большую. Это единственное название. И как-то хотелось большого, детского спектакля, именно для семейного просмотра", - рассказал ТАСС Марчелли.

В основе спектакля - либретто "Трубадур и его друзья" Василия Ливанова, Юрия Энтина и музыка Геннадия Гладкова, которая прозвучит в исполнении "живого" оркестра. В ролях - заслуженные артисты РФ Екатерина Гусева (атаманша), Валерий Яременко и Виталий Кищенко (гениальный сыщик), Александр Бобровский и Андрей Межулис (глупый король), а также Нил Кропалов и Алексей Трофимов (трубадур) и другие молодые актеры театра.

"У нас задействована вся молодежь труппы. Вся абсолютно. <...> Подготовлено два состава исполнителей. В общей сложности вместе с оркестром на сцене присутствуют около 40 человек", - сообщил режиссер.

"Приключения Трубадура и его преданных друзей погружают зрителей в атмосферу радости и праздника, озорства и музыки, сказочных превращений и веселой игры. В этом спектакле каждый найдет что-то свое. Малышей увлекут забавные похождения Осла, Пса, Кота и Петуха, молодежь не оставит равнодушной история любви отважного Трубадура и прекрасной Принцессы, а люди постарше наверняка испытают ностальгию по тем временам, когда еще детьми впервые увидели культовый мультфильм", - убежден Марчелли.

Он отметил, что "Бременские музыканты" откроют список премьер 101-го сезона Театра Моссовета. "Следующей премьерой будет Пушкин. Игорь Яцко ставит "Пиковую даму" с Валентиной Талызиной в роли старой графини", - добавил худрук.