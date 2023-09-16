В Театре на Таганке состоится премьера спектакля "Кастинг 81/18"

Премьерные показы пройдут 16 и 17 сентября на Малой сцене

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Театр на Таганке представит премьеру спектакля "Кастинг 81/18" с участием актрис, стоявших у истоков коллектива, сообщила пресс-служба театра.

"На самом деле это действительно большая радость, что появилась такая пьеса, написанная специально для наших актрис, потому что репертуара для актеров, скажем так, элегантного возраста очень мало. И редкое счастье, когда на сцену могут выйти пять прекрасных опытных актрис", - сказала ТАСС директор театра Ирина Апексимова.

Она убеждена, что у актеров нет возраста. "Как говорил Роман Виктюк, возраст в паспорте - это бесцеремонность, потому что он абсолютно не совпадает с настоящим ощущением себя. Поэтому спектакль называется "Кастинг 81/18", потому что на самом деле они внутри все 18-летние, они до сих пор мечтают и могут сыграть Нину Заречную", - отметила директор.

Спектакль поставлен к юбилейному, 60-му, сезону режиссерским дуэтом: Викторией Латышевой и Георгием Смирновым. Это постановка по их оригинальному сценарию.

Согласно сюжету, пять героинь элегантного возраста приглашены на кастинг. "Одна из них когда-то была звездой, другая занималась лишь озвучиванием, третья играла в любительском театре. Они все такие разные, но Нина Заречная все еще живет в душе каждой. И нет, у них не будет второго шанса произвести первое впечатление", - описали происходящее на сцене в пресс-службе.

В спектакле заняты Татьяна Сидоренко, Виктория Радунская, Лидия Савченко, Елена Габец, Елена Кондратьева. Премьерные показы пройдут 16 и 17 сентября на Малой сцене Театра на Таганке.