В Санкт-Петербурге представили экспозицию о дружбе и конфликте Тургенева и Некрасова

Посетители выставки также увидят коллекцию портретов писателей в разные годы их жизни и охотничью экипировку

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Выставку вещей, картин и охотничьей экипировки "50 недостатков ружейного охотника", которая покажет историю дружбы и конфликта российских писателей Ивана Сергеевича Тургенева и Николая Алексеевича Некрасова, представили в Мемориальном музее-квартире Некрасова в Санкт-Петербурге.

"Мы совместно с партнерами из Мемориального музея-квартиры Некрасова открыли на их площадке в Санкт-Петербурге выставку "50 недостатков ружейного охотника". Эта экспозиция показывает интересную и насыщенную историю взаимоотношений двух выдающихся представителей золотого века русской литературы - Тургенева и Некрасова. Мы хотим погрузить жителей и гостей северной столицы в атмосферу любимого Тургеневым Спасского, где Некрасов гостил в 1854 году", - сообщил ТАСС директор партнера проекта, расположенного под Орлом музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" Сергей Ступин.

По его словам, представленные экспонаты расскажут гостям о дружбе писателей. Отдельная часть экспозиции, как отметил Ступин, посвящена поездке Некрасова в Орловскую губернию. "По приглашению Тургенева Некрасов побывал в имении друга Спасском-Лутовинове, где писатели смогли целиком предаться общей страсти - охоте. В этой части выставки посетители смогут узнать, почему не задалась охота в Спасском, какую собаку подарил Некрасов Тургеневу, и замысел какой поэмы родился у Николая Алексеевича во время пребывания в имении друга", - пояснил он.

Ступин добавил, что выставка расскажет и о трудных моментах во взаимоотношениях двух писателей. "Каждая драма имеет кульминацию, а для Тургенева и Некрасова такой момент настал в начале 1860-х годов - Тургенев разорвал отношения как с журналом "Современник", так и с самим Некрасовым. Писатели много лет не общались, их примирение произошло незадолго до смерти Николая Алексеевича. Гостям выставки предлагается рассмотреть историю конфликта литераторов, понять его причины и последствия", - отметил он.

Кроме того, посетители увидят коллекцию портретов Тургенева и Некрасова в разные годы их жизни и охотничью экипировку. "В состав экспозиции вошли мемориальные предметы, являвшиеся когда-то частью охотничьей экипировки Тургенева и Некрасова. Например, среди предметов есть кожаная пороховница и фляга Тургенева. Экспозицию дополняют изображения имения Тургенева, акварели и гравюры по русской и европейской охоте, иллюстрации к "Запискам охотника", - резюмировал собеседник агентства.