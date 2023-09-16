Херсонес Таврический закрыл сезон спектаклей под открытым небом двумя премьерами

Всего за сезон в театре прошли 30 мероприятий

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Музей-заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе закрыл сезон спектаклей в Античном театре древнего города двумя премьерами. Зрители увидели мюзикл "Алые паруса" от Севастопольского театра юного зрителя (СевТЮЗ), а также театрализованную постановку с элементами хореографии "Богини", передает корреспондент ТАСС. Всего за сезон в театре прошли 30 мероприятий.

"Мне повезло, у меня в этом году два спектакля, поставленные мной в Античном театре Херсонеса, абсолютно разные, абсолютно разножанровые. Первый спектакль - мюзикл по повести Александра Грина "Алые паруса", другой спектакль - шоу "Богини", он носит все-таки больше развлекательный характер, это шоу эстрадного жанра: артисты в образе греческих муз и нимф, на сцене звучат инструментальные рок-хиты, в программе присутствуют танцы и выступления гимнасток", - сказала ТАСС режиссер-постановщик спектаклей, заслуженная артистка России Ольга Панкратова.

По ее словам, в шоу "Богини" зрители могли услышать оперные арии, классическую музыку, на сцене выступали профессиональные артисты балета и вокалисты. Спектакль "Алые паруса" больше представляет театральный жанр, где работают драматические актеры, но тем не менее в музыкальном спектакле.

В то же время Панкратова отметила определенную сложность постановок под открытым небом, среди них - отсутствие технических приспособлений для монтажа декораций (их приходится делать самим артистам) или постановка сценического освещения. При этом режиссер добавила, что артист на открытой площадке больше взаимодействуют со зрителями. "У нас есть интерактивы, и зрители становятся непосредственными соучастниками действия, они не отделены некой четвертой стеной и являются такими же зрителями, как в греческом театре, то есть активными участниками представления, ведь все происходит у них на глазах, но в этом и прелесть", - пояснила она.

Директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова, подводя итоги сезона в Античном театре, сообщила, что театральный проект "Летний вечер в Херсонесе" в этом году однозначно состоялся. "Мы реализовали все, что задумали в начале сезона. Прошли премьеры спектаклей "Лягушки" и "Алые паруса", в рамках гастролей в Севастополе Театр российской армии показал семейный мюзикл "Летучий корабль", и, конечно, жители и особенно гости Севастополя ждали наши культовые спектакли "Троянская война. Начало", "Троянская война окончена!" и "Отравленная туника", и мы не могли их не показать, потому что тема истории, тема Античности и Средних веков пользуется большой популярностью среди наших зрителей", - сказала она.

Кроме того, в рамках проекта в течение сезона прошли концертные программы в исполнении камерного оркестра Крымской государственной филармонии, а также выступления артистов Театра танца имени Вадима Елизарова. Всего за летний сезон в музее-заповеднике в рамках проекта "Летний вечер в Херсонесе" прошло 30 мероприятий, на которых в этом году побывало более 7 тыс. человек.