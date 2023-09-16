Нон-фикшн-бестселлер Ольги Примаченко "К себе нежно" получит экранизацию

Автор книги примет участие в работе над сценарием фильма

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Психологический бестселлер Ольги Примаченко "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя" экранизируют. Впервые экранизацию получит не художественная книга, а нон-фикшн, сообщили в издательстве "Бомбора" (входит в издательскую группу "Эксмо-АСТ").

"Издательство "Бомбора" и "Плюс студия" объявляют о старте не имеющего аналогов в отрасли совместного проекта. Взорвавший российский рынок селф-хелп литературы супербестселлер Ольги Примаченко "К себе нежно" экранизируют для подписчиков сервиса "Плюса", - говорится в сообщении.

Как пояснили представители "Бомборы", это не первый опыт издательства по интеграции книг в произведения киноиндустрии. В частности, к пятилетию "Бомборы" был снят книжный сериал "Кристина от А до Я". При этом работа над сценарием нового фильма пройдет при непосредственном участии Ольги Примаченко и сценарной группы холдинга "Эксмо-АСТ". В издательстве добавили, что это будет терапевтический фильм о том, как важно навести порядок во внутреннем мире.

"Проект имеет для нас первостепенную важность. Впервые на книжном рынке будет экранизирована не художественная, а нон-фикшн книга", - цитирует пресс-служба бренд-директора "Бомборы" Ирину Золину.

Книга Примаченко "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя" вышла в 2020 году, психологический бестселлер два года подряд возглавляет Всероссийский книжный рейтинг. Аудиоверсия этой книги также стала самой прослушиваемой в 2022 году по версии сервиса "Яндекс Музыка".