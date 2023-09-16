Губернский театр представит премьеру сказки "Золотой ключик"

Показы также пройдут 15 октября, 19 ноября и 17 декабря

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Первая премьера сезона - спектакль для юных зрителей "Золотой ключик" - состоится в Московском губернском театре (МГТ), сообщила пресс-служба МГТ.

"Мы рассказываем детям и взрослым историю об очень важном в человеческом пути - его начале. Каждый ребенок, как и Буратино, совершенно открыт сердцем к миру и готов принимать и впитывать все, что угодно. От окружения зависит - доброе в него будет вложено или негативное. Попасть в Страну дураков чрезвычайно просто, но какого труда стоит стать человеком", - привели в пресс-службе слова режиссера спектакля Аллы Решетниковой, которая также выступила автором инсценировки.

Постановка создана по повести Алексея Толстого и адресована ребятам старше шести лет. Над спектаклем работали художник-постановщик Дмитрий Ершов, хореограф Анна Гилунова, видеограф Евгений Гомоной.

Главную роль исполняет молодой актер Алексей Ярмущик - выпускник Высшей школы сценических искусств. Также в постановке заняты в разных составах Ирина Токмакова, Дарья Рябцева, Эдуард Айткулов, Евгений Сыркин, Сергей Ренсевич, Иван Иванов, Алексей Веретин, Андрей Чанцев, Юрий Колганов, Геннадий Христенко и другие артисты.

В театре напомнили, что сказка Карло Коллоди о Пиноккио стала известна в России благодаря авторскому переложению Алексея Толстого, который в 1936 году издал сказочную повесть "Золотой ключик, или Приключения Буратино".

"Наш спектакль - захватывающая история о постижении мира каждым ребенком. О том, как много в нас с рождения заложено любви к жизни, к творчеству. Вместе с Буратино мы узнаем, что скрыто за потайной дверцей с нарисованным очагом, стоит ли это сокровище таких невероятных испытаний и как важно, чтобы рядом с открытым, простодушным детским сердцем были верные друзья и мудрые взрослые", - отметили в пресс-службе. Показы также пройдут 15 октября, 19 ноября и 17 декабря.