Умер заслуженный артист РФ Вячеслав Гришечкин

Ему был 61 год

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин умер на 62-м году жизни. Об этом сообщил его коллега, артист московского Театра на Юго-Западе Антон Белов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Вячеслав Германович. Родной. Покойся с миром! <...> Спасибо за великий вклад: в статус, в развитие и имя нашего театра. <...> Навсегда в сердце", - написал Белов.

Гришечкин служил в театре на Юго-Западе с момента его основания, также работал в РАМТ, возглавлял Волжский драматический театр, руководил театральной студией при Московском университете МВД России.

Актер снялся в почти 170 картинах, среди них - сериалы "Солдаты", "Счастливы вместе" и "Бригада".