В Якутии планируют провести Дни казахстанского кино в 2024 году

Соглашение подписано между кинокомпаниями "Казахфильм", "Сахафильм" и Министерством культуры и духовного развития Якутии

ЯКУТСК, 16 сентября. /ТАСС/. Дни казахстанского кино планируют провести в 2024 году в Якутии в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в ходе Дней якутского кино в городе Алматы (Казахстан). Об этом сообщили в пресс-центре регионального Минкультуры.

"Впереди большая совместная работа. В первую очередь ждем кинематографистов Казахстана, "Казахфильм" в Якутии на фестивале короткометражного кино, который пройдет в конце этого года в Якутске. Также договорились о проведении Дней казахстанского кино в Якутске в 2024 году. В планах также совместные кинопроекты", - привели в пресс-центре слова Куприянова.

Соглашение подписано между кинокомпаниями "Казахфильм", "Сахафильм" и Министерством культуры и духовного развития Якутии. Как отметил министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов, соглашение предполагает несколько совместных проектов в сфере продвижения кино.

Дни якутского кино проходят с 15 по 20 сентября в городе Алматы, в кинотеатре Kinoplexx Saryаrka покажут 10 фильмов якутских кинематографистов различных жанров. Отмечалось, что кинокомпания "Сахафильм" представит зрителям Алматы знаковые фильмы, отмеченные международными и российскими наградами. Мероприятие проходит в рамках проекта Минкультуры РФ "Русские сезоны" при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.