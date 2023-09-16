16 сентября, 10:51
Визит Ким Чен Ына в Россию

Ким Чен Ын посмотрел балет "Спящая красавица" во Владивостоке

Посол России Александр Мацегора отметил, что лидер КНДР очень любит искусство

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. Председатель Государственных дел КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын посмотрел балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке, передает корреспондент ТАСС.

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В театре также присутствовали министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко, посол России в КНДР Александр Мацегора. На главном входе были усилены меры безопасности, в остальном на комфорт зрителей приезд гостей не повлиял, пояснили ТАСС в пресс-службе театра. В зале в этот вечер был аншлаг.

"Он сам захотел, он очень любит искусство", - сказал журналистам Мацегора, отвечая на вопрос о том, чья была инициатива пригласить Ким Чен Ына на спектакль.

Премьера балета Петра Чайковского "Спящая красавица" состоялась на Приморской сцене Мариинского театра в 2017 году. Это спектакль в классической хореографии Мариуса Петипа в редакции Константина Сергеева (1952) и Эльдара Алиева (2017).

Приморская сцена Мариинского театра существует во Владивостоке с 2016 года, раньше это был Приморский театр оперы и балета. Сегодня это один из самых современных театров в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2016 году Приморская сцена представила самый крупный культурный проект региона - Международный дальневосточный фестиваль "Мариинский". Там выступили ведущие исполнители мировой оперы, балета и инструментальной музыки из России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Америки. По итогам фестиваля было решено сделать событие ежегодным летним музыкальным форумом. 

Теги:
КНДРРоссияКим Чен ЫнВизит Ким Чен Ына в Россию
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