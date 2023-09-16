Глава Приморья сообщил о планах обучать детей из КНДР в хореографическом училище

Олег Кожемяко обсудили с Ким Чен Ыном также вопрос о возможности выступления артистов приморского балета в КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. Приморский край готов принять для обучения в хореографическом и музыкальном училищах региона детей из КНДР, сообщил журналистам губернатор Приморья Олег Кожемяко. Пресс-подход прошел после балета "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра, которую губернатор смотрел вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Мы, я думаю, с удовольствием будем принимать и [северо]корейских детей на обучение здесь, в наших хореографическом и музыкальном училищах для того, чтобы в последующем, может быть, они пополнили наш русский балет своими мастерами", - сказал Кожемяко.

Он добавил, что с Ким Чен Ыном он обсуждал, в том числе, вопрос о возможности выступления артистов приморского балета в КНДР. "Для этого нужно посмотреть, насколько там соответствуют залы <…> именно как сцена для балета. Я думаю, что после исследования нашими специалистами мы будем такие культурные обмены обязательно совершать", - сказал губернатор.

Ким Чен Ын посмотрел балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке вечером 16 сентября. В театре также присутствовали министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко, посол России в КНДР Александр Мацегора.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе театра, "Спящая красавица" - один из самых масштабных спектаклей Приморской сцены Мариинского театра. В этом балете множество персонажей и ансамблей, поэтому задействована практически вся труппа. Спектакль представлен в одной из самых удачных танцевальных версий - в классической хореографии Мариуса Петипа в редакции Константина Сергеева и Эльдара Алиева, художественного руководителя балетной труппы Приморской сцены.

Лидер КНДР приехал в Россию по приглашению президента России Владимира Путина. Его визит носит статус официального - это одна из высших категорий в протокольной практике. Россия - первое государство, которое Ким Чен Ын посещает с начала пандемии, во время которой границы страны были закрыты. До этого лидер КНДР приезжал в Россию в апреле 2019 года. Тогда, в частности, они с Путиным провели переговоры во Владивостоке, это была их первая встреча.