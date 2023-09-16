В Адыгее на фестивале установили рекорд по одновременному поеданию сыра

Как отметил глава республики Мурат Кумпилов, адыгейский сыр является одним из самых узнаваемых гастрономических брендов России

МАЙКОП, 16 сентября. /ТАСС/. Рекорд России по одновременному поеданию адыгейского сыра установили участники флешмоба на ХII фестивале сыра в Адыгее, который открыли 16 сентября на Даховской поляне у подножия хребта Уна-Коз в горной части республики, передает корреспондент ТАСС.

В 2019 и 2022 году одно из ведущих предприятий региона - молзавод "Гиагинский" установил на фестивалях адыгейского сыра рекорды по изготовлению самых больших кругов сыра, весивших 34 кг и 142 кг. "В этом году молзавод инициировал новый рекорд России - по одновременному поеданию сыра наиболее большим числом участников. Их должно быть не менее 200, задача - просто получать удовольствие от процесса еды", - рассказала ТАСС руководитель отдела маркетинга предприятия Юлия Жадан.

Во флешмобе по установлению рекорда поучаствовали 254 гостя фестиваля, которые угощались кусочками сыра весом от 70 до 100 грамм, расфасованных в заводскую упаковку. Рекорд зафиксировал основатель и главный редактор книги рекордов России Станислав Кононенко. Все участники флешмоба получили сертификаты рекордсменов.

"Настоящий адыгейский сыр может быть родом только из Адыгеи. Фестиваль показал, что Адыгея востребована у туристов. У нас уникальная природа, климат и люди. И дает нам возможность уверенно смотреть в завтрашний день", - сказал на открытии фестиваля глава республики Мурат Кумпилов, напомнив, что адыгейский сыр является одним из самых узнаваемых гастрономических брендов России.

Большая Даховская поляна, где проходит фестиваль, собрала много туристов из разных регионов страны. Гости выбирают республику не только для активного отдыха в горах, но и для знакомства с историей, культурой, национальными традициями, кухней. Гости узнали о древних традициях приготовления, гастрономического использования и хранения адыгейского сыра.

Фестивальная площадка представляет своеобразный этногородок, где все муниципалитеты региона развернули свои стилизованные подворья. В каждом можно понаблюдать за таинством приготовления адыгейского сыра, халюжей и других национальных блюд по старинным рецептам с его использованием, а потом всем угоститься. Работают фудкорты, ярмарка, где можно приобрести сыр и другую экологически чистую продукцию, которая производится только в Адыгее.

16 сентября фестивальный день завершится фейерверком. Праздничную атмосферу фестиваля 17 сентября создадут выступления профессиональных коллективов и мастеров искусств республики, гастрономические конкурсы, гости научатся танцевать национальные танцы (адыгэ джэгу).

Об адыгейском сыре

Производство адыгейского сыра закреплено за республикой, где была создана рецептура его приготовления. Впервые адыгейский сыр в промышленных масштабах начали производить в 1968 году на Шовгеновском молокозаводе.

Объемы производства сыров молочными заводами и небольшими цехами, в том числе адыгейского сыра, за минувший год увеличились на 20% и составили 26 тыс. тонн. Сыры экспортируют в Германию, Белоруссию и Азербайджан.