В метро Москвы открыли две выставки, приуроченные к юбилеям Музея МХАТ и МХТ имени Чехова

Станцию "Выставочная", в частности, украсили фотографиями последних премьер и значимых проектов театра

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Выставки, приуроченные к юбилеям Музея МХАТ и МХТ имени Чехова, открыли в метро Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В метро открылись две выставки, приуроченные к юбилеям Музея МХАТ и МХТ имени А.П. Чехова. На станции "Воробьевы горы" разместилась экспозиция "Музей МХАТ". Среди экспонатов: сценические костюмы, копии режиссерских записей и работ известных театральных художников, архивные документы, исторические фотографии и многое другое", - говорится в сообщении.

В честь 125-летия МХТ имени А.П. Чехова специалисты украсили станцию "Выставочная" фотографиями последних премьер и значимых проектов театра.

"Московский транспорт продолжает участвовать в культурной жизни столицы и рассказывать пассажирам о важных событиях из мира искусства. Поздравляем с важными датами МХТ имени А. П. Чехова и Музей МХАТ и желаем руководителям, режиссерам, артистам и всем сотрудникам творческого вдохновения и больших успехов", - отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.