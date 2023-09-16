На фестивале под Тулой прошла реконструкция сражения войск Дмитрия Донского и Мамая

Для гостей также организовали Краснохолмскую ярмарку и Поляну мастеров, где можно было поучаствовать в мастер-классах и познакомиться с работами умельцев из разных регионов России

ТАСС, 16 сентября. Реконструкция сражения войск московского князя Дмитрия Донского и темника Золотой орды Мамая, мастер-классы, демонстрация исторических костюмов, а также литургия и лития по погибшим защитникам Отечества прошли на военно-историческом фестивале "Поле Куликово", состоявшемся в Тульской области в одноименном государственном музее-заповеднике, сообщила пресс-служба правительства региона.

"16 сентября в Тульской области состоялся ключевой день празднования 643-й годовщины Куликовской битвы. Реконструкторы со всей страны продемонстрировали зрителям исторические костюмы, провели турниры по историческому средневековому бою, а затем - театрализованную реконструкцию средневекового сражения русской и ордынской ратей Дмитрия Донского и Мамая. Были отданы почести воинам, павшим за Отечество во все времена. Состоялись литургия и лития по погибшим", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя губернатора Тульской области - председателя правительства региона Вячеслава Федорищева, победа на Куликовом поле на протяжении столетий остается символом единства и силы духа России. "Заложенные предками славные ратные традиции достойно продолжают нынешние воины, которые отстаивают интересы страны в специальной военной операции. С честью решают поставленные задачи, проявляют мужество и отвагу, несгибаемый характер", - цитирует его пресс-служба.

В свою очередь, директор музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко подчеркнул, что великое событие на Куликовом поле осталось в народной памяти как победа, на многие века вселившая надежду в сердца россиян на лучшее будущее и веру в свободную Россию. На фестивале для гостей весь день работали Краснохолмская ярмарка и Поляна мастеров, где можно было поучаствовать в мастер-классах и познакомиться с работами умельцев из разных регионов страны. На площадке также прошли выступления оркестра и фолк-группы.

Мероприятия проходят при поддержке правительства Тульской области и завершают проект "Музейное лето в Туле", инициированный губернатором Алексеем Дюминым. Многодневное празднование 643-й годовщины Куликовской битвы завершится 21 сентября, в День воинской Славы России. В регионе продолжается подготовка к празднованию 650-летия Куликовской битвы, которое состоится в 2030 году. В частности, в области запланированы инфраструктурные проекты, значимые творческие и просветительские мероприятия, а также выпуск печатных изданий.

О Куликовской битве

На Куликовом поле 8 сентября 1380 года произошло сражение между русским войском во главе с московским князем Дмитрием Донским и армией темника Золотой орды Мамая. Сражение завершилось победой русского войска. День победы в Куликовской битве отмечается ежегодно 21 сентября в соответствии с федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России". 8 апреля 2021 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о праздновании в 2030 году 650-летия Куликовской битвы.