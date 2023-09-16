В Калужской области показали документальный фильм "Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС"

В регионе в рамках Фестиваля правильного кино организуют еще около 20 бесплатных показов

КАЛУГА, 16 сентября. /ТАСС/. Около 20 бесплатных показов пройдут в Калужской области в рамках Фестиваля правильного кино, в субботу представили первую картину "Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС", содержащую архивные кадры. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Музея Победы.

"Первый показ прошел 16 сентября в музее-заповеднике "Полотняный Завод", гостям фестиваля представили документальный фильм "Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС" с архивными кадрами, записями воспоминаний о первом человеке, побывавшем в космосе. В рамках фестиваля в музеях Калужской области состоятся показы художественных и документальных кинокартин в рамках третьего этапа II Фестиваля правильного кино, организатором которого является Музей Победы", - рассказали в пресс-службе.

В музеях Калужской области пройдут показы фильмов: "Глубокая разведка", "Огонь. Железо. Люди", "Курская битва в народной памяти: переломное сражение Великой Отечественной войны глазами свидетелей - детей и подростков". Сеансы состоятся в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, Музее истории города Обнинска, Военно-историческом музее "Кременки", Музейно-краеведческом комплексе "Усадьба Золотаревых".

Кинофестиваль в рамках международного проекта "Территория Победы" проходит в три этапа. Показы третьего этапа II Фестиваля правильного кино продолжатся до 15 декабря 2023 года. Картины фестиваля увидят посетители более 60 учреждений культуры из разных регионов России. Как отметили в пресс-службе, главная цель фестиваля - выявить новые имена и популяризировать российское кино, а также усилить культурно-просветительскую функции кинематографа и патриотического воспитания.

"Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС" - это первый фильм из документального цикла "Документ эпохи", созданного информационным агентством ТАСС совместно с телеканалом "Звезда". Задача проекта - познакомить аудиторию с малоизвестными фактами громких исторических событий, с тем, что осталось за кадром официальной хроники. В декабре 2021 года "Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС" стал лауреатом премии "Знание" в номинации "За лучший просветительский фильм", а в апреле 2022 года получил специальный приз госкорпорации "Роскосмос" на III Международном кинофестивале фильмов и программ о космосе "Циолковский".