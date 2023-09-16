Мариинский театр отметит в октябре 240-летие

5 октября состоится гала-концерт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Мариинский театр готовится отметить гала-концертом 240-летие. Торжество намечено на 5 октября, сообщила пресс-служба театра.

"В праздничном вечере примут участие звезды оперы, балета и симфонический оркестр Мариинского театра. За дирижерским пультом - маэстро Валерий Гергиев", - рассказали в пресс-службе.

5 октября - особая дата в жизни Мариинского. Именно в этот день в 1783 году торжественно открыли Большой (Каменный) театр на Карусельной площади, с которого отсчитывает свою историю Мариинский. Новый театр, построенный по проекту Антонио Ринальди, впечатлял горожан и туристов размахом и величественностью архитектуры, а технические возможности сцены, казалось, опережали время - было использовано самое современное оборудование.

Со временем некоторые спектакли русской оперной труппы перенесли на сцену так называемого Театра-цирка, который располагался напротив. А выступления балетной труппы и итальянской оперы продолжались на сцене Большого (Каменного) театра.

Большой (Каменный) неоднократно страдал от огня и перестраивался, пламя уничтожило и Театр-цирк. В 1860 году на его месте открыли Мариинский - здание, которое известно ныне как историческая сцена Мариинского театра.

Сегодня Мариинский - это целый комплекс уникальных зданий в Петербурге и два развивающихся филиала во Владивостоке и Владикавказе. Мариинский-2, отмечающий в 2023 году свое 10-летие, является самым молодым и самым впечатляющим зданием из комплекса залов Мариинки. Именно в нем и пройдет празднование 240-летнего юбилея.