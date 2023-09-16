В Ставрополе регионы Юга России представили национальные подворья

Гости фестиваля смогут познакомиться с достижениями, традициями и национальными блюдами разных областей

СТАВРОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Регионы Юга России создали национальные подворья на центральной площади Ставрополя в рамках фестиваля культуры и спорта. Участниками XIV Фестиваля культуры и спорта народов Юга России стали команды 16 регионов, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"На фестивале собрались команды из шестнадцати регионов России. Впервые представлены Луганская и Донецкая народные республики. С учетом своего масштаба мероприятие имеет большое значение как для развития массового спорта, так и для популяризации отечественной культуры на всем Юге России", - цитирует управление полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайку.

Фестиваль включает в себя спортивную и культурную программы. В Ставрополе выступают творческие коллективы и ансамбли регионов-участников, на центральной площади города появился городок национальных подворий. На каждой из площадок регионы представили свои достижения, традиции, национальные блюда.

"Масштабный фестиваль - подарок для жителей и гостей края в День Ставрополья. Сегодня непростые времена, многие земляки защищают нашу Родину. Очень хотелось бы, чтобы они скорее к нам вернулись с победой, и мы вместе встречали День края. Пусть Ставрополье и его столица чаще принимают вот такие объединяющие мероприятия", - приводятся в сообщении слова губернатора края Владимира Владимирова.

Спортивные состязания в рамках фестиваля проходят на четырех площадках города. Соревнования проходят по 11 видам спорта - футбол, армрестлинг, баскетбол, борьба на поясах, гиревой спорт, дзюдо, легкая атлетика, перетягивание каната, силовой экстрим, спортивное программирование и стрельба из лука. Закрытие фестиваля пройдет 17 сентября.