В Большом зале Московской консерватории в честь своего юбилея выступит Андреевский оркестр

На концерте прозвучат русские народные песни, произведения Василия Андреева, Николая Римского-Корсакова, Анатолия Лядова и других

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Андреевский оркестр отправляется на гастроли в Москву, где 17 сентября выступит с программой в честь 135-летия коллектива. Петербуржцы дадут концерт в Большом зале Московской консерватории имени Петра Чайковского.

"С момента единственного в истории выступления Андреевского оркестра в Большом зале Московской консерватории прошло почти 90 лет. В 1936 году коллектив исполнял здесь программу из народных песен и русской классики под управлением Федора Нимана и Эдуарда Грикурова. В программе предстоящего концерта - русские народные песни, произведения Василия Андреева, Николая Римского-Корсакова, Анатолия Лядова, Валерия Гаврилина, Арама Хачатуряна, а также "короля балалайки, как его называли современники, Бориса Трояновского", - рассказали в пресс-службе оркестра. Гастроли проходят при финансовой поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Государственный академический русский оркестр имени Василия Андреева - первый в мировой истории профессиональный коллектив, в котором национальные инструменты были объединены по принципу симфонического оркестра. Идея принадлежит его основателю - русскому музыканту, композитору и общественному деятелю Василию Андрееву. Первое выступление оркестра состоялось 20 марта 1888 года. При жизни основателя оркестр приезжал в Москву с концертами 11 раз. Ныне коллективом руководит народный артист России Дмитрий Хохлов, возглавивший оркестр в 1986 году.