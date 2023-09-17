Басков сообщил о смерти поэта Николая Добронравова

Ему было 94 года

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Певец Николай Басков сообщил о смерти поэта, лауреат Государственной премии СССР Николая Добронравова на 95-м году жизни.

"Только что узнал - не стало Николая Николаевича Добронравова", - написал Басков на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Николай Добронравов - советский и российский поэт, лауреат Государственной премии СССР (1982). В творческом союзе с супругой, композитором Александрой Пахмутовой, поэт создал множество песен, получивших широкую популярность: "Беловежская пуща", "И вновь продолжается бой", "Как молоды мы были", "Надежда" и другие. Песни на стихи Добронравова в разное время исполняли Георг Отс, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Эдуард Хиль.