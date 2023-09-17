В Москве Большой детский фестиваль открылся мюзиклом по мотивам повестей Гоголя

Фестиваль будет проходить в течение двух месяцев в Московском губернском театре, Театре им. С. Образцова, Театре им. Моссовета, РАМТе

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. VI Большой детский фестиваль (БДФ) стартовал в Москве на сцене Московского губернского театра. Первым в афише смотра стал мюзикл "Вечера на хуторе близ Диканьки" по мотивам повестей Николая Гоголя Тюменского Большого драматического театра. Всего в программе фестиваля - 37 спектаклей, 19 фильмов и мультфильмов, презентации 22 книг, сообщили организаторы.

"Все то лучшее, что было создано за год для детей в самых различных направлениях, собрано на этом Большом Детском фестивале. Решать, что из этого будет по-настоящему лучшим, будут дети - наше детское жюри. <…> Нам очень важно понять, почему то, что мы им предлагаем, понравилось. А что-то не понравилось. Тоже очень важно понять - почему, чтобы на будущее учесть. Это не просто фестиваль развлечений. Это еще такая кропотливая работа, чтобы нам ближе понять наших детей, что же им в наше сложное, непростое время интересно, насколько они могут разбираться в серьезных смыслах, во взрослых смыслах, насколько они еще дети", - сказал журналистам художественный руководитель БДФ, народный артист РФ Сергей Безруков.

Лучшие работы для детей и подростков были отобраны экспертами более чем из 600 заявок со всей России и зарубежных стран. Это 79 творческих проектов. Фестиваль будет проходить в течение двух месяцев в Московском губернском театре, Театре им. С. Образцова, Театре им. Моссовета, РАМТе и на других площадках. Победителей определит детско-юношеское жюри - 27 ребят в возрасте 8-16 лет. Они выберут лучших в 15 номинациях по направлениям: "Театр", "Кино", "Анимация", "Книга", а также в специальных номинациях: "Лучший инклюзивный спектакль", "Театр - школе" и "Мой любимый край".

Среди специальных проектов смотра - "БДФ Мастерские". Это программа для учащихся детских театральных студий из разных городов. С 30 октября по 5 ноября ребята будут посещать лекции, участвовать в мастер-классах, смотреть и обсуждать спектакли, а в финале покажут свои творческие проекты на Малой сцене Московского губернского театра. Также пройдет "БДФ Питчинг", на котором молодые режиссеры, драматурги и продюсеры смогут презентовать проекты, связанные с детским театром, директорам и художественным руководителям театров со всей России.

Большой детский фестиваль проводится с 2018 года в рамках реализации федерального партийного проекта "Культура малой Родины". Смотр проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Минкультуры РФ и Министерства культуры и туризма Московской области. Организаторами фестиваля являются Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, Московский губернский театр.