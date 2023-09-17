МХТ им. Чехова представит спектакль "Занавес" 28 сентября

Документальная пьеса Андрея Стадникова основана на разговорах с актрисами и работницами театра

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Премьера спектакля Юрия Квятковского "Занавес" по пьесе Андрея Стадникова состоится 28 сентября на Малой сцене МХТ имени А. П. Чехова, это первая премьера нового театрального сезона, сообщила пресс-служба театра.

"О жизни за знаменитым занавесом с чайкой, куда очень трудно попасть и откуда еще труднее уйти, о театре как месте силы и черной дыре, об "уволиться или повеситься", о добровольной неволе и, в конце концов, о себе расскажут в спектакле "Занавес" женщины художественного театра", - говорится в сообщении.

Документальная пьеса Стадникова написана в 2021-2022 годах и основана на разговорах с актрисами и работницами МХТ. Жанр постановки в театре определили как документальный фильм на сцене.

В спектакле заняты Ольга Воронина, Елизавета Ермакова, Надежда Жарычева, Мария Зорина, Мария Карпова, Анастасия Скорик, Мария Сокова, Мария Сокольская, Дарья Юрская и Маргарита Якимова.

В частности, Сокова рассказала, что Стадников расспрашивал о жизни женщин, работающих в МХТ имени А. П. Чехова - не только артисток, но и сотрудниц различных подразделений. В итоге часть этих рассказов превратилась в пьесу. Актриса отметила открытость и честность коллег, которые поделились своими историями.

Вместе с режиссером над спектаклем работали художник Анна Гребенникова, художник по костюмам Леша Лобанов, художник по свету Игорь Фомин, видеохудожник Александр Плахин и композитор Николай Попов. Премьерные показы также пройдут 29 сентября, 6, 11 октября.