В Италии заявили о находке неизвестной работы Рафаэля "Магдалина"

Работа датируется 1504 годом, когда он еще работал в мастерской Пьетро Перуджино

РИМ, 17 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Неизвестная ранее работа Рафаэля Санти (1483-1520) обнаружена в частной коллекции за границей. О находке сообщили на международной конференции в Перголе, в окрестностях города Урбино.

Принадлежность кисти художника Возрождения небольшого изображения Марии Магдалины на доске из тополя размером 46 см на 34 см подтвердила авторитетная группа исследователей творчества Рафаэля, сообщает агентство ANSA. Работа датируется 1504 годом, когда он еще работал в мастерской Пьетро Перуджино (1446-1524) в городе Перуджа. В образе святой предстала Кьяра Фанчелли, жена и модель Перуджино.

Результаты исследования в ближайшие дни появятся статье научного журнала Open Science, Art and Science под названием "Магдалина Рафаэля, или как ученик превзошел учителя". По мнению исследователя искусства Возрождения Аннализы Ди Марии, обнаруженная картина демонстрирует, как Рафаэль "пришел к собственному изобразительному языку, оторвавшись от стиля Перуджино". Атрибуция (установление авторства анонимного произведения искусства) стала возможной благодаря анализу техники, которой пользовался Рафаэль. Как отмечают исследователи, уже в этой работе "гармония композиции и использование оттенков" говорят о влиянии на молодого художника другого итальянского живописца - Леонардо да Винчи (1452-1519). Рафаэль переехал во Флоренцию в конце 1504 года. Во время флорентийского периода он писал в основном Мадонн.

В Палатинской галерее во дворце Питти (входит в музейный комплекс Уффици в Флоренции) хранится версия святой Марии Магдалины Перуджино. Еще одна копия, которую атрибуируют как "мастерская Перуджино", находится в римской Вилле Боргезе. Авторы нового исследования полагают, что работа Рафаэля более ранняя.

О сомнениях

Заместитель министра культуры Витторио Сгарби, считает, что картина вряд ли может принадлежать кисти Рафаэля. Он полагает, что для подобных утверждений имеющихся сведений слишком мало, а то, что работа находится в частной коллекции, затрудняет атрибуцию. Сгарби назвал эту ситуацию "вечной игрой частников, которые претендуют на обладание более аутентичным произведением, чем в музее". "Такие попытки уже предпринимались, и всегда с "громкими" именами: Рафаэль, Леонардо, Боттичелли", - прокомментировал ситуацию эксперт по просьбе корреспондента ТАСС.

Сгарби выразил сомнение, что эту копию мог делать Рафаэль. Он указал, что к тому времени его стиль отличался гораздо большим изяществом, приведя в пример хранящуюся в Пинакотеке Брера картину "Обручение Девы Марии". Полотно на тот же сюжет есть и у Перуджино, и выполнены они были примерно в один период.

Рафаэль Санти считается одним из художников Возрождения. Он умер, предположительно, из-за врачебной ошибки при лечении лихорадки в возрасте 37 лет в Риме. Художник выполнял в Ватикане заказы Папы Римского.