Французский художник откроет в Москве выставку "Под одним небом"

В экспозиции представят около 50 картин Луи Эврара Дэсанлиса

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Французский художник Луи Эврар Дэсанлис откроет 29 сентября в Москве выставку "Под одним небом". На ней он представит порядка 50 картин, среди которых работы из коллекции "Нормандские этюды", "Горизонты" и "Модерн", сообщила ТАСС один из организаторов проекта, председатель правления Фонда имени братьев Могилевцевых Ирина Кеня.

"Мы договорились об открытии 29 сентября на площадке Детской художественной школы им. В. А. Серова выставки Луи Эврара Дэсанлиса "Под одним небом". В Москве французский художник представит 50 работ. Гости смогут увидеть восемь живописных картин серии "Горизонты", 17 произведений из серии "Нормандские этюды" и столько же из серии "Французские этюды", а также восемь живописных работ из серии "Модерн", - сказала Кеня.

Организатор отметила, что в своих работах художник отразил "симфонию красок окружающего мира". "Серия его работ "Горизонты" связана с изображением неба, а также связи земли и неба. "Французские этюды" и "Нормандские этюды" покажут гостям захватывающие пейзажи природы Франции. В серии "Модерн" представлены картины, выполненные в модернистском стиле", - пояснила Кеня.

Она добавила, что впервые художник посетил Россию в 2010 году во время года Франции в России и России во Франции. "Выставки его работ состоялись в Брянске, Москве и Орле. В России художник продолжил развивать тему пейзажа и кульминацией его размышлений стала выставка "Французские пейзажи" в 2017 году в музейно-дворцовом комплексе Петергоф к трехсотлетию визита Петра I в Париж", - пояснила организатор.

Дэсанлис, по ее словам, вносит вклад в развитие культурного взаимодействия между Россией и Францией. В частности, за укрепление культурных связей между странами, художник был удостоен награды от Российского центра науки и культуры в Париже в 2015 году.

Кеня отметила, что картины Дэсанлиса находятся в различных музейных коллекциях, у крупных компаний, а также у коллекционеров искусства Великобритании, Китая, России, США, Франции и Швейцарии. "Его персональные выставки пользовались успехом в Шотландии, в Центре современного искусства, в 2004 году и в Женеве в 2013 году. В 2019 году выставка работ художника впервые была показана в Пекине", - резюмировала собеседница агентства.