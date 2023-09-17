Со старта гастрольно-концертной программы "Мы - Россия" число ее участников увеличилось

Впервые с советского времени она объединила гастрольную деятельность государственных национальных коллективов страны

СТАВРОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Число коллективов - участников всероссийского гастрольно-концертной программы "Мы - Россия" с начала ее работы увеличилось. Об этом сообщила начальник отдела музыкального искусства и народного творчества Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ Людмила Сироткина площадке форума национальных коллективов в Ставрополе.

"Мы видим, как за эти годы коллективы подросли, как они стали профессиональнее в своих заявочных кампаниях, и мы видим уже увеличение участников этой программы. <…> Это одна из заслуг этого форума - рабочий процесс, помогающий административной и творческой деятельности", - сказала она.

Программа "Мы - Россия" всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры РФ стартовала в 2021 году. Впервые с советского времени она объединила гастрольную деятельность государственных национальных коллективов страны. Оператором гастрольно-концертного плана выступает ФГБУК "Росконцерт".

"Наша задача сделать так, чтобы все регионы были охвачены деятельностью наших коллективов, могли увидеть творчество и таланты из самых разных уголков нашей страны. <…> Самое главное, что на сегодняшний день план строится таким образом, чтобы гастрольные туры были не только через столичные города, но были концерты и в самых маленьких удаленных городах", - отметила заместитель гендиректора ФГБУК "Росконцерт" Светлана Кондратьева.

В воскресенье в Ставрополе прошел всероссийский форум национальных коллективов "Многонациональная Россия". Одной из тем обсуждения стала гастрольная работа. "Один из главных вопросов, который традиционно волнует национальные коллективы, это гастрольный план. Не всегда хватает учреждению бюджета, возможности совершать те поездки, куда бы они хотели. Каждый форум обязательно обсуждаем подачу заявок в "Росконцерт", - пояснила Сироткина.

Всероссийский гастрольно-концертный план подготовлен в 2021 году впервые за последние 30 лет. Он состоит из двух масштабных программ: "Большие гастроли" включают выступления театральных трупп, а "Мы - Россия" - национальных коллективов.