В Сочи международный джазовый фестиваль завершился гала-концертом в зале "Фестивальный"

Мероприятия Sochi Jazz Festival посетили около 15 тыc. зрителей

КРАСНОДАР, 17 сентября. /ТАСС/. Концерт-закрытие XIV Международного фестиваля Sochi Jazz Festival под художественным руководством народного артиста РФ Игоря Бутмана, в котором приняли участие заслуженный артист РФ Леонид Агутин и австралийская джазовая певица Fantine, состоялся в концертном зале "Фестивальный" в городе-курорте Сочи. В этом году фестиваль, который впервые длился неделю, посетили порядка 15 тыc. зрителей, сообщил ТАСС в оргкомитете.

"Мероприятия фестиваля с 11 по 17 сентября посетили около 15 тыc. зрителей. Гала-концерт по случаю закрытия фестиваля начался с выступления Игоря Бутмана, Fantine и Московского джазового оркестра. Коллектив исполнил новую программу, посвященную Нине Симон и избранные хиты авторства Игоря Бутмана. Во втором отделении выступил Леонид Агутин со своей группой, в составе которой одни из сильнейших джазовых музыкантов страны", - сказали организаторы.

На сцене концертного зала "Фестивальный" представили новую совместную программу Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр и певица Fantine, свободно владеющая русским, испанским, английским и французским языками. Артистка выросла в Австралии, там началось ее становление как профессиональной певицы. В 2020 году Fantine стала участницей девятого сезона проекта "Голос" на Первом канале. Во втором отделении гала-концерта Леонид Агутин исполнил хиты "Мир зеленого цвета", "Как не думать о тебе", "На сиреневой Луне", "Остров", наполненные испанскими ритмами и музыкой в стиле латинский джаз.

В рамках международного статуса в этом году на площадках джазового фестиваля также выступили кубинские и турецкие джазовые музыканты. Концерты прошли при участии трио Олега Аккуратова и звезд кубинского джаза Hot Havana Orchestra, а также народного артиста России Сергея Жилина и коллектива из Турции Serhan Erkol Quartet.

Как отметил Игорь Бутман, турецкие музыканты поразили организаторов фестиваля абсолютно точным пониманием джазовой музыки, талантом, молодостью, задором и главное, дружелюбным отношением.

Кроме концертных выступлений, для участников смотра состоялась образовательная программа. В рамках фестиваля были организованы творческие встречи и джем-сейшены. Известные музыканты провели мастер-классы и лекции об искусстве джазового исполнительства.

О фестивале

История Sochi Jazz Festival началась в 2010 году, когда в столице XXII Олимпийских Игр стартовала Культурная Олимпиада. За годы существования фестиваль посетили более 80 тыс. зрителей. Третий год подряд Sochi Jazz Festival входит в десятку лучших джазовых фестивалей России. В этом году фестиваль проходил при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, администрации города-курорта Сочи и АО "Газпромбанк".