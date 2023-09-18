Фильм "После. Навсегда" возглавил кинопрокат в России

Второе место занял триллер "Искусство по понятиям"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Американская мелодрама "После. Навсегда" стала лидером кинопроката в России, собрав 103,5 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 14 по 17 сентября.

Фильм, снятый по мотивам книг Анны Тодд, рассказывает об отношениях Тессы и Хардина. Главные роли исполнили Хиро Файнс-Тиффин и Джозефина Лэнгфорд.

Американский триллер "Искусство по понятиям" занял второе место, собрав 23,5 млн рублей за выходные. Фильм рассказывает о хозяйке арт-галереи, киллере и его начальнике, которые изобретают схему для отмывания денег. Роли в картине исполнили Сэмюэл Л. Джексон, Джо Манганьелло, Ума Турман, Майя Хоук и другие.

На третьем месте - французский анимационный фильм "Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы", собравший 21,3 млн рублей. Он рассказывает о девочке Маринетт и ее однокласснике Адриане - учащихся обычной французской школы. Когда городу угрожает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан - в Супер-Кота.

Американский детективный триллер "Призраки в Венеции", официальный показ которого не предусмотрен в кинотеатрах РФ и Белоруссии, занял вторую строчку в рейтинге кинопроката в странах СНГ. Он собрал 24,7 млн рублей.