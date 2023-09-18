Фильм "Летучий корабль" по мотивам одноименного мультфильма выйдет в кино 7 марта

Режиссером проекта выступил Илья Учитель

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сказочный приключенческий фильм "Летучий корабль" режиссера Ильи Учителя по мотивам одноименного мультфильма выйдет в широкий российский прокат 7 марта 2024 года, сообщили ТАСС в киностудии "Рок".

"7 марта 2024 года компания "Наше кино" выпустит в широкий российский прокат романтическую сказку "Летучий корабль". Творческая команда проекта вдохнула новую жизнь в любимый всеми сюжет одноименного мультфильма киностудии "Союзмультфильм", раскрыв характеры главных героев и добавив еще больше захватывающих приключений и юмора", - сказали представители киностудии.

По сюжету фильма Царь собирается выдать свою дочь Забаву за Поля - единственного наследника Полкана. Но царевна хочет выйти замуж по любви. Она знакомится с простым, но честным матросом Иваном. Режиссером проекта выступил Илья Учитель. Главные роли в фильме исполнили Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Леонид Ярмольник, Андрей Бурковский, Федор Добронравов и Анна Уколова. Певица и актриса Полина Гагарина сыграла ведьму Леди Джейн - эта роль была написана специально для киноэкранизации, а актер Сергей Гармаш исполнил роль Водяного.

"Думаю, многие помнят советский мультфильм, снятый по мотивам народной сказки. Эти 18 минут так полюбились детям и взрослым, что уже вошли в наш культурный код, - цитирует киностудия генерального продюсера фильма, основателя и художественного руководителя киностудии "Рок" Алексея Учителя. - Мы написали полнометражную игровую историю, которая существенно расширяет мир сказки, создавая пространство для развития характеров персонажей. Знакомые герои откроются с новых сторон, буквально оживут на глазах зрителей. А потрясающая молодая команда, которая работает над картиной, - это гарантия того, что фильм, оставаясь сказкой, приобретет очень современное звучание".

Киностудия "Рок" занимается созданием фильма при поддержке Фонда кино, участии киностудии "Союзмультфильм", онлайн-кинотеатра Okko и кинокомпании "Контент-клуб". Зрители услышат в фильме уже известные песни из одноименного мультфильма, но в новом прочтении.

"Сказка о том, как не предавать свою мечту, актуальна в любые времена. Фильм рассказывает любимую зрителями историю современным киноязыком. Мы видим своей задачей не повторить, а удивить: в фильме мы значительно развили событийный ряд, обогатив его новыми драматургическими поворотами - неожиданными и интригующими, и, конечно, добавили юмора, переосмыслили всеми любимую музыку", - сказал режиссер картины Илья Учитель, слова которого привели в сообщении.